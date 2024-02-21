Ребенок чуть не утонул в бассейне в Алматы

По данным с официального сайта ведомства, Служба государственной охраны РК — это непосредственно подчиненный и подотчетный президенту РК специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц и объектов.