Ребенок чуть не утонул в бассейне в Алматы

Сообщается, что 18 февраля около 17:00 на территории общественного бассейна люди начали кричать о том, что в бассейне утонул ребенок.
На месте оказались сотрудники Службы госохраны, которые находились в служебной командировке.
По их словам, пульс ребенка не определялся, он не дышал.
«Убедившись в отсутствии инородных предметов в полости рта, приступил к сердечно-легочной реанимации. Все действия по спасению утопленника проводились под командованием Абирова Серика, который осуществлял искусственное дыхание методом “рот-в-рот”, а Касенов Талгат и Ілияс Серік проводили компрессию грудной клетки.
После нескольких попыток реанимации ребенок, прокашлявшись, задышал", — рассказали в Департаменте по ЧС Алматы.
Вчера сотрудников, проводивший реанимацию, наградили «Благодарственным письмом МЧС Республики Казахстан».
Также благодарность выразил отец спасенного ребенка.
По данным с официального сайта ведомства, Служба государственной охраны РК — это непосредственно подчиненный и подотчетный президенту РК специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц и объектов.
Как помочь утопающему?
На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:
- следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;
- далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы
и т. п.); вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь»;
- определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.
При наличии пульса и дыхания следует:
- повернуть пострадавшего на живот;
- перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева
и т. п.);
- очистить полость рта:
- засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка.
- Если после этого появились рвотные движения и кашель — удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5−10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;
- после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;
- согреть пострадавшего;
- наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.
Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют — постарайтесь провести сердечно-легочную реанимацию. Реанимацию нужно продолжать до прибытия медицинского персонала или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения.
Если при осмотре пострадавшего естественное дыхание не обнаружено, необходимо провести искусственную вентиляцию легких.
Внимание! Данная справка носит лишь ознакомительный характер. Не следует прибегать к описанным методам лечения без предварительной консультации с врачом.