В Усть-Куде в Иркутском районе подтопило пять придомовых территорий

Из-за этого подтопило пониженные участки местности. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Приангарью.
— Частично подтопило пять придомовых территорий на улице Раздольная в Усть-Куде, — говорят в МЧС.
Администрация Усть-Кудинского муниципального образования проводит отсыпку и возведение барьера в низменных участках местности. Было принято решение снизить сбросные расходы на Иркутской ГЭС до 1700 квадратных метров в секунду.
Кроме того, на контроле МЧС выход воды на территорию фермерского хозяйства вблизи реки Ангары на территории Ангарского городского округа.