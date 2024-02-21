В Приморье хозяин собаки, растерзавшей руку ребенка, должен заплатить больше 300 тысяч рублей

В Приморье хозяин собаки, напавшей на 12-летнего ребенка в Дальнереченске, должен возместить ущерб. С таким иском в суд обратилась прокуратура, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Эта история произошла в октябре прошлого года. Школьник гостил у друга, но задержался и пошел домой около 21:00. Однако в районе улицы Гарнизонной на него набросилась собака. Отбиться самостоятельно он не смог, к счастью, в этот момент рядом оказался прохожий, который выручил мальчика.
Тогда еще не было известно, был ли пес бездомным или нет, но оказалось, что у него все-таки есть хозяин.
Прокуратура подала иск, чтобы владелец ротвейлера возместил моральный вред в пользу школьника. По решению суда хозяин оставленной без присмотра собаки должен заплатить 350 тысяч рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.