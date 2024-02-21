В Приморье хозяин собаки, растерзавшей руку ребенка, должен заплатить больше 300 тысяч рублей

Эта история произошла в октябре прошлого года. Школьник гостил у друга, но задержался и пошел домой около 21:00. Однако в районе улицы Гарнизонной на него набросилась собака. Отбиться самостоятельно он не смог, к счастью, в этот момент рядом оказался прохожий, который выручил мальчика.