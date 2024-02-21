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В Приморье хозяин собаки, растерзавшей руку ребенка, должен заплатить больше 300 тысяч рублей

В Дальнереченске суд вынес приговор владельцу собаки, напавшей на школьника.
Источник: Комсомольская правда

В Приморье хозяин собаки, напавшей на 12-летнего ребенка в Дальнереченске, должен возместить ущерб. С таким иском в суд обратилась прокуратура, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Эта история произошла в октябре прошлого года. Школьник гостил у друга, но задержался и пошел домой около 21:00. Однако в районе улицы Гарнизонной на него набросилась собака. Отбиться самостоятельно он не смог, к счастью, в этот момент рядом оказался прохожий, который выручил мальчика.

Тогда еще не было известно, был ли пес бездомным или нет, но оказалось, что у него все-таки есть хозяин.

После нападения мальчика в крови доставили в больницу. У него диагностировали рваные раны левого предплечья, правой голени и спины.

Прокуратура подала иск, чтобы владелец ротвейлера возместил моральный вред в пользу школьника. По решению суда хозяин оставленной без присмотра собаки должен заплатить 350 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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