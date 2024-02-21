Суд оставил экс-министра челябинского правительства на свободе

Бывший министр регионального правительства Олег Бехтерев был осужден в 2018 году. Его обвиняли в хищении из бюджета более 20 млн рублей. Как сообщила вчера пресс-служба облсуда, «постановление Калининского районного суда оставлено без изменений. Этим постановлением осужденный Бехтерев освобожден от наказания в виде принудительных работ условно-досрочно на 11 месяцев и три дня».
Напомним, Бехтерев был министром достаточно короткое время. Он занимал должность руководителя министерства социальных отношений всего несколько месяцев (с декабря 2013 года по февраль 2014 года). До своего назначения он еще какое-то время трудился в статусе заместителя министра и и.о. министра. Подвела его под монастырь схема с поставкой по завышенной цене технических средств для реабилитации инвалидов. Суд назначил Бехтереву срок в семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, в 2022 году срок был заменен принудительными работами.
Ранее «МК-Челябинск» писал, что в Челябинске будут судить банду, обманувшую клиентов автосалонов на 40 млн рублей.