Суд оставил экс-министра челябинского правительства на свободе

Напомним, Бехтерев был министром достаточно короткое время. Он занимал должность руководителя министерства социальных отношений всего несколько месяцев (с декабря 2013 года по февраль 2014 года). До своего назначения он еще какое-то время трудился в статусе заместителя министра и и.о. министра. Подвела его под монастырь схема с поставкой по завышенной цене технических средств для реабилитации инвалидов. Суд назначил Бехтереву срок в семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, в 2022 году срок был заменен принудительными работами.