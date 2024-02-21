Массовая гибель лошадей в Карагандинской области: сразу четыре села закрыли на карантин

Как сообщает телеканал, эпизоотический лимфангит был обнаружен еще прошлой весной у лошадей из села Умиткер. Позже этот вирус нашли у животных сел Ульга, Тортколь, и Ынталы.
Отмечается, что из-за данной болезни погибли более 180 голов скота.
"Из лабораторного заключения доказано, что это эпизоотический лимфангит. Вакцину против данного заболевания разработали в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности.
Препарат прошел лабораторную проверку. Мы будем прививать этой вакциной здоровых животных", — сообщил руководитель областной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Ержан Бекетбаев.
Напомним, еще в начале февраля сообщалось, что в Карагандинской области несколько лошадей заразились неизвестной болезнью.
Тогда у животных взяли пробы и отправили их в лабораторию. Также добавим, что по информации на сайте World Organisation for Animal Health, эпизоотический лимфангит — хроническое инфекционное заболевание лошадей, которое клинически характеризуется распространенным, гнойным, язвенным пиогранулематозным дерматитом и лимфангитом.
Такие поражения наблюдаются, в частности, на шее, конечностях и грудной клетке. Другие проявления заболевания включают язвенный конъюнктивит или в редких случаях многоочаговую пневмонию.
Передача инфекции осуществляется при контакте зараженного материала с травмированной кожей, с укусами мух, клещей и при попадании инфекции в дыхательные пути.