Массовая гибель лошадей в Карагандинской области: сразу четыре села закрыли на карантин

Тогда у животных взяли пробы и отправили их в лабораторию. Также добавим, что по информации на сайте World Organisation for Animal Health, эпизоотический лимфангит — хроническое инфекционное заболевание лошадей, которое клинически характеризуется распространенным, гнойным, язвенным пиогранулематозным дерматитом и лимфангитом.