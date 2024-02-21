Банду под предводительством сестер-юристов осудили за «присвоение» 10 участков в Красноярске (видео)

«Старшая из сестер искала свободные земли, определяла их основные характеристики (адреса, площади) и межевала их, — рассказывают в прокуратуре. — Нашла тех, кто подделывал правоустанавливающие документы на землю, датированные прошлым веком и изготовленные с образцов документов 1990-х годов. По ним значилось, что администрация города в разные периоды с 1950-х до 1990-х гг. по постановлениям передала земельные участки в собственность физлицу или организации, но в ЕГРН они учтены не были. После этого оформлялось право собственности на подставных лиц, которых находили младшая сестра и сообщник через свои знакомства с риэлторами. Зачастую младшая использовала анкетные данные своих бывших клиентов, не ставя их в известность. После легализации ворованная земля выставлялась на торги добросовестным покупателям. За постановку на кадастровый учет и регистрацию сделок отвечали их сообщницы — сотрудницы кадастровой палаты и Росреестра».