Банду под предводительством сестер-юристов осудили за «присвоение» 10 участков в Красноярске (видео)

Подельники «присвоили» 10 участков земли в разных районах города и были наказаны за это реальным лишением свободы и крупными штрафами.
Как рассказали в прокуратуре, сестры 44 и 50 лет, кадастровый инженер, регистратор и их пособник занимались поиском участков и их легализацией, а затем — продажей и постановкой на кадастровый учет. Старшая из сестер ранее была экспертом Бюро технической инвентаризации и уже имела судимость (условный срок) за аналогичные махинации, но «зашла с ними на второй круг».
Мошенническую схему по обогащению злоумышленники начали воплощать в жизнь 6 лет назад.
«Старшая из сестер искала свободные земли, определяла их основные характеристики (адреса, площади) и межевала их, — рассказывают в прокуратуре. — Нашла тех, кто подделывал правоустанавливающие документы на землю, датированные прошлым веком и изготовленные с образцов документов 1990-х годов. По ним значилось, что администрация города в разные периоды с 1950-х до 1990-х гг. по постановлениям передала земельные участки в собственность физлицу или организации, но в ЕГРН они учтены не были. После этого оформлялось право собственности на подставных лиц, которых находили младшая сестра и сообщник через свои знакомства с риэлторами. Зачастую младшая использовала анкетные данные своих бывших клиентов, не ставя их в известность. После легализации ворованная земля выставлялась на торги добросовестным покупателям. За постановку на кадастровый учет и регистрацию сделок отвечали их сообщницы — сотрудницы кадастровой палаты и Росреестра».
Таким способом члены группировки «присвоили» 10 участков городской земли общей площадью 165 тысяч квадратных метров и стоимостью 588 млн рублей на улицах Обороны, Высотной, Малиновского, 9 Мая, Полтавской, Крайней, Гайдашовке и острове Молокова. Прибыль они распределяли между собой. Но продать землю не получилось, схему пресекли сотрудники краевого УФСБ.
Уголовное дело возбудили по статьям об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Суд назначил подельникам следующее наказание: от 2 до 5,5 лет колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей каждому.