В лесу нашла: хабаровчанке грозит 10 лет за хранение запрещенных веществ

В Хабаровском крае полиция поймала 53-летнюю женщину с наркотиками. Теперь ей грозит крупный срок.
Информация о том, что дома у комсомольчанки есть запрещенные вещества, поступила в транспортный отдел полиции. Оперативники нагрянули в гости к подозреваемой, и оказалось, что анонимка была правдивой.
— В ходе оперативно-розыскного мероприятия по месту жительства женщины в районе железнодорожной станции Мылки полицейские изъяли более 400 граммов растительного наркотика, — рассказали в Дальневосточной транспортной полиции.
Женщина рассказала, что наркосодержащие кусты нашла в лесу. Сразу же она решила их собрать и высушить. Хранила все это она в дворовой пристройке в пакетах и коробках для себя.
Против нее завели уголовное дело. Расследование сейчас завершено, материалы направили в суд для рассмотрения. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.