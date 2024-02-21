Хабаровская пенсионерка перевела мошенникам 590 тысяч, чтобы заработать

Хабаровская 74-летняя пенсионерка перевела мошенникам 590 тысяч, чтобы заработать, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В полицию обратился житель Краснофлотского района, который рассказал, что его 74-летняя теща стала жертвой мошенников. Женщина больше месяца переписывалась со лже-инвесторами.
Женщина согласилась и, следуя инструкциям, в течение месяца переводила деньги на банковские карты и сотовые телефоны. Всего она перевела 590 тысяч рублей личных сбережений. Когда об этом узнал зять, он попытался вывести деньги. Но мошенники прервали контакт и заблокировали пенсионерку.
«Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы», — сообщил врио заместителя начальника УМВД России по Хабаровску — начальника полиции Сергей Субботин.