Хабаровская пенсионерка перевела мошенникам 590 тысяч, чтобы заработать

Женщина согласилась и, следуя инструкциям, в течение месяца переводила деньги на банковские карты и сотовые телефоны. Всего она перевела 590 тысяч рублей личных сбережений. Когда об этом узнал зять, он попытался вывести деньги. Но мошенники прервали контакт и заблокировали пенсионерку.