В Иркутской области двух рыбаков обвинили в незаконной ловле омуля

Два рыбака занимались незаконной ловлей омуля в проливе Малое море, недалеко от деревни Зама. У браконьеров обнаружили рыболовную сеть и 11 рыб. Об этом сообщают в ФБГУ «Заповедное Прибайкалье».
— Ущерб добычи омуля превысил 40 000 рублей. За незаконную ловлю омуля завели уголовное дело. И оно — не единственное для этого района акватории пролива Малое море, — говорят в учреждении.
В этом же месяце на том же месте задержали еще двоих мужчин. У них изъяли орудие ловли и добычу. Ущерб от этих двух фактов составил 86 000 рублей.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что жителя Ангарска задержали за создание подставных фирм.