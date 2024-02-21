Из-за ДТП с грузовиком без газа остались несколько микрорайонов Алматы

ЧП произошло 20 февраля 2024 года ориентировочно в 21.50. На место происшествия оперативно выехали рабочие группы. По словам акима Наурызбайского района Назиры Тогизбаевой, в результате ДТП была повреждена магистральная газопроводная труба. В настоящее время в аварийно-восстановительном процессе задействованы все коммунальные предприятия мегаполиса и служба спасения.
Жителей домов, оставшихся без подачи газа, попросили отнестись с пониманием к возникшей аварии и дождаться выполнения всех восстановительных работ. К 8:30 все работы были завершены. Началась постепенная подача газа.
Обновлено в 9:32.
Как уточнили в акимате Наурызбайского района, ремонтные работы были завершены в 8:06, после чего началась постепенная подача газа.