Из-за ДТП с грузовиком без газа остались несколько микрорайонов Алматы

ЧП произошло 20 февраля 2024 года ориентировочно в 21.50. На место происшествия оперативно выехали рабочие группы. По словам акима Наурызбайского района Назиры Тогизбаевой, в результате ДТП была повреждена магистральная газопроводная труба. В настоящее время в аварийно-восстановительном процессе задействованы все коммунальные предприятия мегаполиса и служба спасения.