В Ангарске задержан бизнесмен, создававший компании-призраки

«…в феврале 2022 года 36-летний организатор за денежное вознаграждение предложил местному жителю зарегистрировать на него общество с ограниченной ответственностью. Заполучив паспортные данные и изготовив электронно-цифровую подпись c сертификатом ключа проверки электронной подписи, злоумышленник внес сведения об организации и номинальном руководителе в государственный реестр юридических лиц. Затем потребовал от псевдоучредителя открыть счета для совершения банковских операций».