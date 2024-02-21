В Ангарске задержан бизнесмен, создававший компании-призраки

Как рассказали в пресс-службе приангарского МВД, мужчина незаконно зарегистрировал юрлицо и организовал «куплю-продажу платежных карт, предназначенных для неправомерного оборота денежных средств»:
«…в феврале 2022 года 36-летний организатор за денежное вознаграждение предложил местному жителю зарегистрировать на него общество с ограниченной ответственностью. Заполучив паспортные данные и изготовив электронно-цифровую подпись c сертификатом ключа проверки электронной подписи, злоумышленник внес сведения об организации и номинальном руководителе в государственный реестр юридических лиц. Затем потребовал от псевдоучредителя открыть счета для совершения банковских операций».
Шло время, «бизнес» расширялся: в январе прошлого года ангарчанин по старой схеме рекрутировал еще одного подставного директора и начал «осуществлять финансовые транзакции по расчетным счетам незаконно образованных фирм».
Во время обыска у задержанного нашли несколько пластиковых карт, печати и документы фейковых компаний. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном обороте средств платежей и о незаконном использовании документов для образования юридического лица.