«Я устал бороться и уже попрощался с жизнью»: мужчина, едва не погибший от клыков своры собак в центре Хабаровска, рассказал о нападении

Сначала он увидел двух собак недалеко, они стояли и смотрели в его сторону, парень их шуганул, и они ушли. Но как только он прошел дальше, из-за камней на него выскочили уже три собаки и начали рычать, затем к ним присоединились другие, и вот их уже пять, семь, они начали спускаться на лед, гавкать, скалиться, и тут мужчиной овладел страх, он начал отступать. А собаки все шли на него. Затем одна из них кинулась и вгрызлась в колено парню, тут же вторая — в другое колено. Человек упал на лед, успел одну пнуть ногой, вторую кулаком, третью другой ногой, но пока они отвлеклись, на мужчину начали набрасываться остальные животные.