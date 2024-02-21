«Я устал бороться и уже попрощался с жизнью»: мужчина, едва не погибший от клыков своры собак в центре Хабаровска, рассказал о нападении

На набережной реки Амур в Хабаровске 14 февраля случилось страшное происшествие. Свора бродячих собак едва не разорвала мужчину, идущего на работу. Агрессивные животные кинулись на хабаровчанина и попытались его съесть, в результате на теле мужчины практически нет живого места, а лишь сплошные дыры и раны от клыков. Собаки содрали с его головы скальп, теперь 25-летний молодой человек останется без волос, уши парня похожи на трезубцы — их собаки тоже изрядно порвали. Сейчас хабаровчанин идет на поправку, кожу на голову пересадили с тела, раны постепенно начинают заживать, однако тот день для парня станет теперь вторым днем рождения.
«Я УЖЕ ПОПРОЩАЛСЯ С ЖИЗНЬЮ».
Мужчина шел на работу по дамбе со стороны Вахова, в то утро он вышел пораньше и решил прогуляться пешком. На часах было уже почти 6:30, когда перед ним возникли свирепые животные, и дальнейшие события развивались уже с бешеной скоростью.
Сначала он увидел двух собак недалеко, они стояли и смотрели в его сторону, парень их шуганул, и они ушли. Но как только он прошел дальше, из-за камней на него выскочили уже три собаки и начали рычать, затем к ним присоединились другие, и вот их уже пять, семь, они начали спускаться на лед, гавкать, скалиться, и тут мужчиной овладел страх, он начал отступать. А собаки все шли на него. Затем одна из них кинулась и вгрызлась в колено парню, тут же вторая — в другое колено. Человек упал на лед, успел одну пнуть ногой, вторую кулаком, третью другой ногой, но пока они отвлеклись, на мужчину начали набрасываться остальные животные.
— Они разорвали на мне одежду и начали меня есть… Я просто уже, все, попрощался с жизнью уже, кричал-кричал, потом устал кричать, подумал, что все, пускай они меня едят, потом снова начал звать на помощь, и пришел мой спаситель Владимир. И так вот получилось, что я остался все-таки жив, — рассказывает пострадавший.
— Чувствую нормально себя, отошел, я тут пятый день, два дня в реанимации был и три дня в палате уже, лежал и маялся от того, что не мог просто лежать уже, сидел на стуле, пока не вырубало, потому что любое прикосновение к телу — боль дикая. Голова — понятно, у меня скальп сняли, до черепа, волос нет. Мне пересаживали кожу, на животе взяли, на руке и на ноге — и пересадили. Уши разорваны, как коронки выглядят, — рассказывает пострадавший от нападения собак хабаровчанин.
Парень намерен не замалчивать то, что произошло, и добиться справедливости. Он не понимает, почему в своем родном городе, практически в самом центре, он не может жить безопасно и не бояться, что его съедят озлобленные и голодные собаки.