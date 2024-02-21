Знак SOS в акватории Оби заметила жительница Новосибирска.

Девушка увидела призыв о помощи со словом «застрял» на карте 2ГИС и позвонила в диспетчерскую МАСС. На предполагаемое место происшествия выехал экипаж спасателей. Они обследовали акваторию в предполагаемом радиусе, но никого не нашли. Об инциденте спасатели сообщили на своей странице в ВК.
Вероятно знак выдал геолокацию на акватории из-за погрешности GPS-модуля, плюс в это время множество машин застряли в пробке на мосту.
Тем не менее, спасатели попросили горожан проверять корректность расположения кнопки SOS в случае ее использования, чтобы не вводить в заблуждение спасателей и не отвлекать их от тех, кому действительно нужна помощь.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что два трупа нашли спасатели за сутки в запертых квартирах Новосибирска.