Житель Новосибирска похитил две банки кофе из магазина и попал под уголовное дело

Инцидент произошел 19 февраля в одном из магазинов Дзержинского района. В тот день в полицию поступило заявление от представителя торговой точки. Он заявил, что мужчина похитил из торгового зала две банки кофе и, не рассчитавшись, прошел мимо кассы. Работники магазина смогли остановить сибиряка и удерживали его до приезда правоохранителей.
Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК России (грабеж). Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по этой же статье.
Новосибирцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники полиции устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области мужчину оштрафовали за оскорбление собеседника в переписке. Редакция также писала о том, что в Новосибирске 20-летний рецидивист вырвал у прохожего смартфон за 75 тысяч рублей.
Егор САФРОНОВ.