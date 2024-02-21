Житель Новосибирска похитил две банки кофе из магазина и попал под уголовное дело

Инцидент произошел 19 февраля в одном из магазинов Дзержинского района. В тот день в полицию поступило заявление от представителя торговой точки. Он заявил, что мужчина похитил из торгового зала две банки кофе и, не рассчитавшись, прошел мимо кассы. Работники магазина смогли остановить сибиряка и удерживали его до приезда правоохранителей.