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Житель Новосибирска похитил две банки кофе из магазина и попал под уголовное дело

В Новосибирске мужчина вынес из магазина две банки кофе и попал под уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Источник: ГУ МВД

Инцидент произошел 19 февраля в одном из магазинов Дзержинского района. В тот день в полицию поступило заявление от представителя торговой точки. Он заявил, что мужчина похитил из торгового зала две банки кофе и, не рассчитавшись, прошел мимо кассы. Работники магазина смогли остановить сибиряка и удерживали его до приезда правоохранителей.

Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК России (грабеж). Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по этой же статье.

Новосибирцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники полиции устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области мужчину оштрафовали за оскорбление собеседника в переписке. Редакция также писала о том, что в Новосибирске 20-летний рецидивист вырвал у прохожего смартфон за 75 тысяч рублей.

Егор САФРОНОВ.