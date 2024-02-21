В Новосибирской области выплатили 80 тысяч рублей ребенку, на которого упали футбольные ворота

В Новосибирской области администрация Татарска выплатила компенсацию семье ребенка, которого на детской площадке придавило футбольными воротами. Его родители обратились в прокуратуру.
— Ребенок получил сотрясение. Установлено, что это произошло из-за бездействия местной администрации. Татарский межрайонный прокурор обратился в суд с иском, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Суд встал на сторону родителей и обязал городские власти выплатить им 80 тысяч рублей компенсации. Решение пока не вступило в законную силу.