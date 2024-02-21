В Красноярском крае осудили лжесвидетеля и наказали штрафом

В 2022 году житель Тайшетского района выступал свидетелем в суде города Иланского. Тогда рассматривалось дело в отношении бывшего главного инженера местного предприятия. Мужчина дал показания в пользу подсудимого. По каким причинам, не уточняется, возможно, у них были дружественные отношения или что-то другое. Так или иначе, эти показания не помогли — бывший главный инженер был осужден за мошенничество.