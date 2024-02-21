В Красноярском крае осудили лжесвидетеля и наказали штрафом

Иланский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Тайшетского района (Иркутская область). Мужчину признали виновным в том, что ранее он давал ложные показания в ходе другого судебного процесса. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Добавим, что и само дело о лжесвидетельстве было заведено по материалам прокурорской проверки.
В 2022 году житель Тайшетского района выступал свидетелем в суде города Иланского. Тогда рассматривалось дело в отношении бывшего главного инженера местного предприятия. Мужчина дал показания в пользу подсудимого. По каким причинам, не уточняется, возможно, у них были дружественные отношения или что-то другое. Так или иначе, эти показания не помогли — бывший главный инженер был осужден за мошенничество.
Что касается лже-свидетеля, с учетом позиции государственного обвинителя Иланской транспортной прокуратуры суд приговорил виновного к штрафу.