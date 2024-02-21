Опасный ЗУД. В районах Иркутской области вводят режим чрезвычайной ситуации

Три района Приангарья живут в режиме чрезвычайной ситуации. Его ввели в связи со случаями опасного заболевания у крупного и мелкого рогатого скота — заразного узелкового дерматита (ЗУД). Иркутск — в «угрожаемой зоне». Так называется территория в радиусе 30 км вокруг очагов инфекции. Подробности — в материале irk.aif.ru.
Овцы мимо проезжали
Первым под режим ЧС попало Бельское муниципальное образование Черемховского района. За 100 км от областного центра. Узелковый дерматит здесь обнаружили в семи личных подсобных хозяйствах деревни Лохово. Инфекцию выявили у 82 голов КРС: 14 пало от болезни, остальных — забили, трупы сожгли. Параллельно вакцинировали всё, что мычит и блеет, — 915 голов крупного и мелкого рогатого скота. Как сюда попала инфекция?
«19 января предприниматель из Усолья не смог проехать до своей базы в заимке Кулаково с овцами в грузовике, которых приобрёл в Бурятии, — рассказывает глава Бельского поселения Александр Тюменцев. — Договорился с владельцем хозяйства в Лохово выгрузить у него овец. Через два дня их забрал. Но крупный рогатый скот в хозяйстве они уже заразили».
Через какое-то время скотина стала отказываться есть и пить, появилось обильное слюновыделение, снизились надои. Житель Лохово вызвал ветеринаров. Комиссия взяла необходимые пробы. Лабораторные исследования показали: у животных — заразный узелковый дерматит. А значит, он и в заимке Кулаково, куда поехали своей дорогой овцы. А это уже Мишелевское муниципальное образование Усольского района.
В обоих районах практически одновременно ввели режим чрезвычайной ситуации. В очагах инфекции объявили карантин. Попала в карантинную зону и молочно-товарная ферма одного из крупнейших производителей молока в регионе СХАО «Белореченское». По данным администрации села Бельск, к 14 февраля признаки заболевания здесь были у 117 голов КРС.
«Для предотвращения распространения заболевания принято трудное решение о ликвидации поголовья на данной ферме, независимо от выявления у него признаков заражения, — сообщил первый заместитель генерального директора “Белореченского” Степан Франтенко. — У нас имеется 12 молочно-товарных ферм вне карантинной зоны, поголовье на которых уже вакцинировано. Никаких отклонений в нашем молоке не выявлено».
Город с ограничениями
Заразный узелковый дерматит для человека не опасен, подчёркивают ветеринары, но болезнь может выкосить поголовье в подсобных хозяйствах и в сельхозпредприятиях.
«Мы совершаем дворовые обходы: вакцинируем крупный и мелкий рогатый скот, остальные виды животных этой инфекции не подвержены, но могут её переносить — на той же шерсти», — объясняет руководитель Черемховской станции по борьбе с болезнями животных Людмила Иванова.
Ветеринары обращаются к владельцам домашнего скота отнестись с пониманием и не отказываться от вакцинации. Это поможет спасти животных. А вот больной скот изымается и сжигается в специально отведённых местах.
«Распоряжение по компенсационным выплатам уже подписано», — говорит глава Службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.
Сельхозпредприятиям региональные власти обещают помочь отработать вопросы со страховыми компаниями, а частным подворьям выплатить компенсации в короткие сроки. По предварительным расчётам за килограмм живого веса будут платить 195 рублей — крупный рогатый скот и 210 рублей — мелкий рогатый скот.
17 февраля ЗУД нашли в Иркутском районе: очаги инфекции обнаружили в деревнях Усть-Куда и Горяшина, а 20 февраля — в Лыловщине. Полку муниципалитетов с режимом ЧС прибыло. На выезде из поселений организовали круглосуточное дежурство полиции, инспекторов ветслужбы. Под абсолютным запретом вывоз мяса, молока, коров, быков, овец.
Отсюда до Иркутска — меньше 20 км. Он в «угрожаемой зоне» с установленными для неё ограничениями. Например, в областной центр нельзя сейчас ввозить (и вывозить тоже) не привитый против узелкового дерматита крупный и мелкий рогатый скот. А владельцам домашних хозяйств и сельхозпредприятий в границах города необходимо провести вакцинацию поголовья.
ЯЗЫКОМ ЦИФР
Количество заражённых узелковым дерматитом голов КРС и МРС в Иркутском районе:
Лыловщина — 216.
Усть-Куда — 194.
Горяшина — 187.
По данным администрации Иркутского района на 20.02.2024.
КСТАТИ
В случае обнаружения признаков болезни у скота надо немедленно информировать областную ветеринарную службу. Телефоны ветеринарных станций, расположенных в районах, можно найти на сайте службы www.irkobl.ru/sites/vet.