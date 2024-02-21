Опасный ЗУД. В районах Иркутской области вводят режим чрезвычайной ситуации

«19 января предприниматель из Усолья не смог проехать до своей базы в заимке Кулаково с овцами в грузовике, которых приобрёл в Бурятии, — рассказывает глава Бельского поселения Александр Тюменцев. — Договорился с владельцем хозяйства в Лохово выгрузить у него овец. Через два дня их забрал. Но крупный рогатый скот в хозяйстве они уже заразили».