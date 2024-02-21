«Мышиная» лихорадка накрыла Воронежскую область

По словам санврачей, с начала заражения до появления первых признаков проходит в среднем от 14 до 20 дней. У человека наблюдается резкое повышение температуры тела до 38−40 градусов, головная боль, озноб, тошнота, ломота во всем теле, боли в пояснице и животе, сыпь, кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки, нарушение зрения. Осложнения проявляются в виде острой почечной недостаточности, отека легких, а также острой сердечной недостаточности.