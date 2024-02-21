В Новосибирске водитель Infiniti устроил ДТП и вернулся к пострадавшим

Во вторник, 20 февраля, в Новосибирске произошло тройное ДТП на «Чистой Слободе». Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в «ВКонтакте».
По словам подписчика, водитель Infiniti выезжал со двора и не пропутисл Subaru Legacy, водитель которого обруливал внезапное препятствие. В результате Subaru занесло и он врезался во стречный седан Toyota Camry, двигавшийся во встречном направлении.
«У человека на Инфинити хватило смелости вернуться на место аварии, непосредственно к двум пострадавшим автомобилям. Редко такое встретишь», — сообщили в «АСТ-54».
Напомним, на Бердском шоссе под Новосибирском столкнулись четыре машины.