Вместо бонусов от банка пустой счет и кредит: житель Тулуна попался на новую схему обмана

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, 52-летний мужчина лишился всех сбережений и стал обладателем кредита, пообщавшись с «сотрудником банка».
Телефонный звонок не насторожил тулунчанина, потому что не было истории про «службу безопасности» и «секретный счет». Голос в трубке представился сотрудником банка и предложил «получить бонусы»:
«Для зачисления баллов звонивший попросил продиктовать коды из СМС-сообщений. Когда мужчина сообщил необходимую информацию, с его счета похитили накопления, а также оформили на него займ. Суммарно он потерял свыше 300 тысяч рублей», — говорят полицейские.
Правоохранители в очередной раз напоминают гражданам:
ни в коем случае нельзя называть коды-подтверждения из СМС и разглашать сведения о банковских счетах и картах; не надо вступать в диалог со «специалистами» финансовых организаций и сотрудниками службы безопасности.