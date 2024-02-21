Уголовное дело в отношении мэра Свирска Орноева передано в суд

Между тем Владимир Орноев рассказал о своем отношении к уголовному делу, связанному со строительством «Поющего дерева». Следователи заподозрили главу города в превышении должностных полномочий. По данным правоохранителей, еще до заключения контракта с подрядчиком в городе установили арт-объект «Поющее дерево» стоимостью в 1 млн рублей. Однако, как пояснил Владимир Орноев, пойти на такой шаг его вынудили обстоятельства. Установку арт-объекта мэр Свирска назвал настоящим подвигом, за который сегодня приходится страдать.