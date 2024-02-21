Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП со скорой помощью и поездом

Напомним, накануне вечером на железнодорожном переезде на Стерлибашевском тракте столкнулись локомотив и скорая помощь. По предварительным данным, водитель скорой выехал на красный сигнал светофора. В результате погибла 67-летняя пациентка, которую везли в больницу. Травмы получили два фельдшера, водитель и сопровождавший больную человек.