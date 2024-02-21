Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП со скорой помощью и поездом

На данный момент один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации, состояние остальных пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести.
«Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Их состояние здоровья находится на личном контроле министра здравоохранения Башкортостана Айрата Рахматуллина. Ситуация взята на контроль руководством республики», — отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, накануне вечером на железнодорожном переезде на Стерлибашевском тракте столкнулись локомотив и скорая помощь. По предварительным данным, водитель скорой выехал на красный сигнал светофора. В результате погибла 67-летняя пациентка, которую везли в больницу. Травмы получили два фельдшера, водитель и сопровождавший больную человек.