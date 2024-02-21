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Три года тюрьмы получил хакер, взломавший госинформсистемы в Актау

В пресс-службе Комитета национальной безопасности сообщили о пресечении правонарушений в сфере информатизации и связи, которое имеет законную силу по приговору суда города Актау в отношении гражданина Казахстана, сообщает El.kz.
Источник: КНБ РК

Гражданин признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 147 (части 3, 4), 205 (частью 2) и 208 (пункт 1 части 2) Уголовного кодекса.

По этому делу ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

В ходе следствия было установлено, что осужденный получал несанкционированный доступ к государственным информационным системам, которые являются критически важными объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры страны. Кроме того, установлен факт незаконного получения фигурантом персональных данных граждан Казахстана с целью их передачи третьим лицам за денежное вознаграждение.