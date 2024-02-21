Три года тюрьмы получил хакер, взломавший госинформсистемы в Актау

В ходе следствия было установлено, что осужденный получал несанкционированный доступ к государственным информационным системам, которые являются критически важными объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры страны. Кроме того, установлен факт незаконного получения фигурантом персональных данных граждан Казахстана с целью их передачи третьим лицам за денежное вознаграждение.