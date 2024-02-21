В Норильске инвалид скончался после того, как таксист отказался везти его в больницу

Утром 16 февраля 62-летний житель Норильска вместе со своей супругой собирался на плановый прием к врачу в межрайонную больницу. Мужчина вызвал через приложение такси. Супруга села вперед, что не понравилось 50-летнему водителю. Возник конфликт. В итоге таксист не только наорал на своих пассажиров, но и почти буквально вытолкал их из машины.