В Норильске инвалид скончался после того, как таксист отказался везти его в больницу

Утром 16 февраля 62-летний житель Норильска вместе со своей супругой собирался на плановый прием к врачу в межрайонную больницу. Мужчина вызвал через приложение такси. Супруга села вперед, что не понравилось 50-летнему водителю. Возник конфликт. В итоге таксист не только наорал на своих пассажиров, но и почти буквально вытолкал их из машины.
Супруги вызвали другое такси, в котором по пути в больницу инвалиду стало плохо. Врачи пытались его реанимировать, но мужчина скончался. Согласно предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности.
Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг водителем такси инвалиду. Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает Следком по краю.