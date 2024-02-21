Названы самые массовые ДТП в Нижегородской области с начала года

Так, один из инцидентов произошел на трассе Р‑125 у поворота на село Лакша в Богородском округе 15 января. В нем погибли три человека. Водитель автомобиля «Митсубиси», совершая обгон в запрещенном месте, выехал на встречку, в результате чего лоб в лоб столкнулся с КамАЗом. Затем в грузовой автомобиль врезалась фура, а в нее еще одна фура, которые двигались друг за другом в попутном направлении. В результате ДТП водитель и два пассажира иномарки скончались на месте.