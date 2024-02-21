Названы самые массовые ДТП в Нижегородской области с начала года

Три массовых аварии произошли в Нижегородской области с начала 2024 года. Их подробности рассказали корреспонденту сайта pravda-nn.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Три ДТП, в которых больше всего пострадало машин, были зафиксированы в январе.
Так, один из инцидентов произошел на трассе Р‑125 у поворота на село Лакша в Богородском округе 15 января. В нем погибли три человека. Водитель автомобиля «Митсубиси», совершая обгон в запрещенном месте, выехал на встречку, в результате чего лоб в лоб столкнулся с КамАЗом. Затем в грузовой автомобиль врезалась фура, а в нее еще одна фура, которые двигались друг за другом в попутном направлении. В результате ДТП водитель и два пассажира иномарки скончались на месте.
Второе дорожно-транспортное происшествие пришлось на 17 января. На трассе М-7 «Волга» в Кстовском районе столкнулись четыре автомобиля с полуприцепами — это Reno, Mercedes-Benz, грузовики Sitrak и КАМАЗ.
Третья авария произошла уже на следующий день, также в Кстовском районе на 451-ом километре трассы «Москва — Уфа». Там пострадали четыре автомобиля.
Как выяснилось, водитель грузовика Foton не выбрал безопасную дистанцию перед идущим впереди Камазом и столкнулся с ним. После чего его выбросило на встречку, где он столкнулся с фурой и автомобилем Tager. От удара фура перевернулась и оказалась в кювете. Пострадал виновник ДТП. С переломом голени его доставили в Кстовскую ЦРБ.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 300 нижегородцев погибли в смертельных ДТП в 2023 году.