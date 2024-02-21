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В горевшей омской деревне вновь произошел пожар

Ранним утром в среду, 21 февраля 2024 года, в деревне Ивановка Калачинского района Омской области произошла трагедия. Загорелся один из частных домов.

Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, к моменту прибытия пожарных горела веранда, а сам дом был заполнен дымом.

«Огнеборцы МЧС России обнаружили тела двух взрослых людей, ликвидировали возгорание на 16 квадратных метрах», — сообщили в ГУ МЧС по Омской области.

На месте работали 8 пожарных и 3 единицы техники, уточнили в ведомстве. Причина возгорания пока неизвестна.

Отметим, несколько лет пожар уничтожил несколько домов по улице Северная в той же деревне. С тех пор этот участок деревни стоит заброшенным и заросшим.

пожары