В горевшей омской деревне вновь произошел пожар

Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, к моменту прибытия пожарных горела веранда, а сам дом был заполнен дымом.
«Огнеборцы МЧС России обнаружили тела двух взрослых людей, ликвидировали возгорание на 16 квадратных метрах», — сообщили в ГУ МЧС по Омской области.
На месте работали 8 пожарных и 3 единицы техники, уточнили в ведомстве. Причина возгорания пока неизвестна.
Отметим, несколько лет пожар уничтожил несколько домов по улице Северная в той же деревне. С тех пор этот участок деревни стоит заброшенным и заросшим.