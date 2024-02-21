Бастрыкин ждёт доклад по случаю со стрельбой полицейских по авто в Прикамье

Ранее perm.aif.ru писал, что в Пермском крае во время погони за ВАЗом без регистрационных номеров полицейские открыли стрельбу по автомобилю. Это произошло на дороге Болгары — Крылово. В результате ранения получили два человека: молодой мужчина и девушка. СКР по Пермскому краю начал проверку.