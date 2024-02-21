В Хорезме задержали мужчину, продававшего старинные монеты Хивинского ханства и Бухарского эмирата

По информации пресс-службы УВД Хорезмской области, 13 февраля в Ургенчском районе Хорезмской области сотрудники органов внутренних дел задержали 60-летнего гражданина. Он пытался незаконно продать старинные монеты, в частности, три монеты, датируемые периодом Хивинского ханства и Бухарского эмирата. За редкостные экспонаты мужчина хотел получить пять тысяч долларов.