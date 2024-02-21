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В Хорезме задержали мужчину, продававшего старинные монеты Хивинского ханства и Бухарского эмирата

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Хорезмской области мужчина пытался незаконно сбыть предметы старины. За редкостные монеты Хивинского ханства и Бухарского эмирата он хотел выручить пять тысяч долларов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По информации пресс-службы УВД Хорезмской области, 13 февраля в Ургенчском районе Хорезмской области сотрудники органов внутренних дел задержали 60-летнего гражданина. Он пытался незаконно продать старинные монеты, в частности, три монеты, датируемые периодом Хивинского ханства и Бухарского эмирата. За редкостные экспонаты мужчина хотел получить пять тысяч долларов.

Правоохранители осмотрели место жительства задержанного и обнаружили также другие предметы старины. Все экспонаты были изъяты.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело, проводят следственные мероприятия.