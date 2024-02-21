Река Ангара подтопила новые участки дорог в Иркутске

Напомним, что на фоне складывающейся обстановки было принято решение снизить сбросные расходы на Иркутской ГЭС до 1,7 тысячи кубометров в секунду накануне, 20 февраля. Однако данное решение не остановило подтопления в Ангарске. Кроме того, ранее в МЧС сообщили, что наблюдается выход воды на пониженные участки местности в 20−22 км ниже по течению от Глазковского моста. С 20 по 23 февраля из-за аномально холодной погоды на участке с 12-го по 25-й км от Глазковского моста возможно резкое повышение уровня реки и выходы воды на пониженные участки местности.