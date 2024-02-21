Река Ангара подтопила новые участки дорог в Иркутске

За минувшие сутки в Иркутске река Ангара подтопила новые участки дорог. По словам начальника отдела обеспечения безопасности и защиты населения Натальи Вирейкиной, кромка воды на дороге пос. Боково — пос. Мегет увеличилась на 500 метров. Таким образом, сейчас подтоплены 1 км дороги в направлении Иркутска и свыше 2 км — в сторону Мегета. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
В поселке Боково уровень воды в Ангаре увеличился на 30 см за прошедшие сутки. Кромка льда находится в Мегете. Также подтопило примерно 500 метров дороги в районе СНТ «Нептун».
На месте оборудован пост пожарно-спасательной службы региона.
«Поручил всем ответственным специалистам и службам города выехать на место. В ближайшее время с участием ГУ МЧС России по Иркутской области, Росводресурсами, вице-мэра состоится совещание. По итогам рабочей встречи будет дана оценка сложившейся ситуации и принят план дальнейших действий», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
В случае возникновения подтоплений следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: 520−112, 269−783.
Напомним, что на фоне складывающейся обстановки было принято решение снизить сбросные расходы на Иркутской ГЭС до 1,7 тысячи кубометров в секунду накануне, 20 февраля. Однако данное решение не остановило подтопления в Ангарске. Кроме того, ранее в МЧС сообщили, что наблюдается выход воды на пониженные участки местности в 20−22 км ниже по течению от Глазковского моста. С 20 по 23 февраля из-за аномально холодной погоды на участке с 12-го по 25-й км от Глазковского моста возможно резкое повышение уровня реки и выходы воды на пониженные участки местности.