«Зверь рвал лицо клыками, вывернул челюсть»: пострадавший от встречи с медведем таежник из Красноярского края появился на телевидении

Житель юга Красноярского края Виктор Селигеев до сих пор с ужасом вспоминает события прошлой осени. Он оказался в лапах медведя — и выжил. Что это, провидение? Второй шанс или знак свыше? После он оказался в руках врачей, которые сотворили настоящее чудо — вернули ему не только лицо, но и уверенность в себе. Историю эту показали на Первом канале, а «КП» напомнит, как все было.
Ермаковский район — настоящий медвежий угол: горы, тайга, местами непролазная. Однако именно тайга испокон веков кормит местных жителей своими дарами: грибами, ягодами, кедровыми орехами. Собираются артелью — и на неделю за дикоросами, уходят за десятки километров.
18 сентября 2023 года 42-летний Виктор Селигеев вместе с 14 товарищами находились в лесном массиве. Разбили лагерь. До ближайшего села Верхнеусинского примерно 23 километра. Пока мужчины разбрелись по кедрачу и собирали шишки, Виктор решил подняться на гору — ему нужно было позвонить, а внизу телефон связь не ловил.
Поднялся. И слишком поздно заметил медведя, оказались нос к носу. Тот встал на дыбы, оскалив пасть с длинными желтыми клыками, и накинулся на человека.
— Я боролся за жизнь, отбивался, пытался увернуться, но он вцепился и сначала начал грызть руку, а потом перешел на голову, — вспоминал потом мужчина.
Его отчаянные крики услышали другие, побежали на помощь. Вероятно, именно их приближение спугнуло хищника — он оставил свою жертву и скрылся.
Вертолет летел около часа, но приземлиться в лесной чаще оказалось непростой задачей. Нашли небольшую опушку, сели. Погрузили Виктора и в тяжелом состоянии доставили в Абаканскую республиканскую клиническую больницу.
Затем была сложная операция под руководством заведующего отделением челюстно-лицевой и пластической хирургии Руслана Меллина. Работали сразу 5 врачей: 2 травматолога, 2 челюстно-лицевых хирурга, анестезиолог-реаниматолог, нейрохирург и офтальмолог. Травматологи занимались левой рукой пациента — он прикрывался ею от хищника, тот сломал ее в двух местах.
— Нам хотелось сохранить его лицо. Практика показала, что мы правильно сделали, когда прикрепили кости к черепу титановыми винтами и пластинами, они частично приросли, — рассказал Руслан Меллин в эфире Первого канала.
Виктор смущается. Он от всей души благодарен за спасение и медикам, которые вернули его к нормальной жизни. И товарищам, которые не побоялись и вспугнули медведя. И конечно спасателям, посадившим ради него вертолет на «пятачке» и оказавшим первую медицинскую помощь.