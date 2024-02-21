«Зверь рвал лицо клыками, вывернул челюсть»: пострадавший от встречи с медведем таежник из Красноярского края появился на телевидении

Житель юга Красноярского края Виктор Селигеев до сих пор с ужасом вспоминает события прошлой осени. Он оказался в лапах медведя — и выжил. Что это, провидение? Второй шанс или знак свыше? После он оказался в руках врачей, которые сотворили настоящее чудо — вернули ему не только лицо, но и уверенность в себе. Историю эту показали на Первом канале, а «КП» напомнит, как все было.