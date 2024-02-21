В Красноярске лже-соцработницы похитили деньги у пенсионерки

Выяснилось, что уже судимые 61-летняя женщина и ее 24-летняя родственница попали в квартиру пенсионерки, сказав, что нужно поменять деньги в связи с деноминацией. Пожилая женщина рассказала, что у нее осталась тысяча рублей — мошенницы ее забрали, а потом начали искать ценные вещи.