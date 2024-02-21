В Красноярске лже-соцработницы похитили деньги у пенсионерки

Все произошло 15 февраля в Ленинском районе Красноярска. Две мошенницы под видом соцработников пришли к пожилой женщине домой. Там они забрали все найденные деньги. Однако, далеко уйти не удалось — аферисток задержала супружеская пара, которая проявила бдительность.
Выяснилось, что уже судимые 61-летняя женщина и ее 24-летняя родственница попали в квартиру пенсионерки, сказав, что нужно поменять деньги в связи с деноминацией. Пожилая женщина рассказала, что у нее осталась тысяча рублей — мошенницы ее забрали, а потом начали искать ценные вещи.
В это время в квартиру зашел сосед, который поинтересовался, что за незнакомые женщины в квартире. Те сразу попытались сбежать, но их догнала семейная пара.
Было возбуждено уголовное дело. Если вы или ваши родственники пострадали от рук этих мошенниц, то обратитесь в полицию по телефонам (391)262−11−77 или 102.