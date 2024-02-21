В крымском селе горела пятиэтажка: эвакуировали 24 человека

Инцидент произошел в 18.15 в селе Первомайское. Загорелась пятиэтажка, расположенная на улице Советской. На место прибыли пожарные. Выяснилось, что загорелось холодильное оборудование. Это вызвало задымление первого этажа. Пожар удалось потушить в 20.11. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.