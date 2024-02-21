Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В крымском селе горела пятиэтажка: эвакуировали 24 человека

Из горящей пятиэтажки в Кировском районе Крыма эвакуировали 24 человека.
Источник: Главное управление МЧС России по Республике Крым

Во вторник, 20 февраля, в Кировском районе Крыма горел пятиэтажный дом, оттуда эвакуировали 24 человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Инцидент произошел в 18.15 в селе Первомайское. Загорелась пятиэтажка, расположенная на улице Советской. На место прибыли пожарные. Выяснилось, что загорелось холодильное оборудование. Это вызвало задымление первого этажа. Пожар удалось потушить в 20.11. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

— Пострадавших нет. Эвакуировано 24 человека, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 22 человека и восемь единиц техники.

пожары
МЧС