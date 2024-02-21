Многодетной матери в Приморье вынесли приговор за похищение лодочного мотора

Суд счел смягчающими обстоятельствами то, что женщина нигде не работает, по месту жительства характеризуется положительно, состоит в браке, имеет троих малолетних детей и находится в положении. Кроме того, она вернула похищенное владельцу. В итоге обвиняемую приговорили к условному лишению свободы на 1 год и 2 месяца, с испытательным сроком 1 год.