Многодетной матери в Приморье вынесли приговор за похищение лодочного мотора

Ольгинский районный суд вынес приговор многодетной матери, обвиняемой в краже лодочного мотора. Женщина полностью признала свою вину, и по согласию сторон дело было рассмотрено в особом порядке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
Установлено, что в конце августа 2023 года женщина из-за конфликта с потерпевшим решила похитить у него лодочный мотор производства КНР. Зная, что устройство находится на лодочной станции, злоумышленница отправилась на преступление ночью через проем в заборе. Стоимость похищенного имущества — 65 900 ₽
Суд счел смягчающими обстоятельствами то, что женщина нигде не работает, по месту жительства характеризуется положительно, состоит в браке, имеет троих малолетних детей и находится в положении. Кроме того, она вернула похищенное владельцу. В итоге обвиняемую приговорили к условному лишению свободы на 1 год и 2 месяца, с испытательным сроком 1 год.