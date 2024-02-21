В Джизакской области бывшего замхокима осудили на 10 лет за взятку

В мае 2023 года заместитель хокима Янгиабадского района Джизакской области вместе с сообщником потребовали у предпринимателя 200 тысяч долларов за выделение земли под строительство ветряной электростанции.
Чиновник обещал предпринимателю решить вопрос с выделением земельного участка площадью 200 гектаров через «закрытый тендер». В момент получения аванса в размере 100 тысяч долларов заместитель хокима и его сообщник были задержаны.
Сообщается, что сообщнику чиновника суд назначил штраф в размере 400 БРВ (132 миллиона сумов) и наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.
Бывшего заместителя хокима приговорили к 10 годам лишения свободы с лишением права работать на руководящих должностях в течение трех лет. Он также должен выплатить штраф в размере 400 БРВ.