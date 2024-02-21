В Шадринске пропал мужчина: он может находиться в Новосибирской области

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЛизаАлерт» опубликовали информацию о том, что в Шадринске Курганской области пропал 34-летний Евгений Черняк.
Он пропал 26 сентября 2023 года. Волонтеры предполагают, что Евгений может находиться на территории Новосибирской области.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.
Одежда: неизвестно.
Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8−800−700−54−52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.
Напомним, что житель Новосибирска пожаловался на протекающий потолок в квартире.