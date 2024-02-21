По факту гибели работников строительной компании в Алмалыке завели уголовное дело — Генпрокуратура

Напомним, что накануне на стройплощадке медно-обогатительной фабрики № 3 Алмалыкского горно-металлургического комбината под тяжестью снежного покрова обрушился навес в цехе подготовки металла компании Enter Engineering. В итоге пострадали 32 работника из Индии, трое из них погибли.
Сообщалось, что для расследования данной ситуации была сформирована рабочая группа. Сегодня пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов сообщил, что по данному факту возбуждено дело по статье 257 (нарушение правил охраны труда) Уголовного кодекса.