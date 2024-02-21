За крупную взятку арестовали начальника отдела уголовного розыска в Воронеже

Ленинский райсуд избрал меру пресечения начальнику отдела уголовного розыска райотдела полиции Михаилу И, которого заподозрили в крупном взяточничестве. Об этом рассказали в суде.
Начотдела проведет в СИЗО как минимум два месяца — до 14 апреля. По версии следствия, Михаил И. получил лично 295 тысяч рублей не для того, чтобы надавить на одну воронежскую компанию.
За деньги, начальник уголовного розыска должен был организовать проверку юрица, выявлять нарушения в компании, в том числе миграционные, в работе ее сотрудников. Возбуждать в отношении них административные дела. и выявить в деятельности компании разные нарушения.
Однако 16 февраля подозреваемый был задержан. И в тот же день по ходатайству следователя арестован судом до 14 апреля.