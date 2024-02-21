Машина МЧС попала в ДТП в Хабаровске

В краевой столице 21 февраля произошла авария со специализированным транспортом. В ДТП попал автомобиль МЧС.
О произошедшем Госавтоинспеция Хабаровска узнала из социальных сетей. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Тихоокеанской. Что именно произошло, пока неизвестно.
Судя по всему, пострадавших в аварии нет — в ГИБДД участники аварии не обращались.
Ранее в Хабаровске пожилой водитель сбил пешехода, который нарушил правила дорожного движения. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода. Сообщается, что он пострадал, но насколько серьезными оказались травмы, неизвестно.
Инспекторы обращаются к водителям с просьбой: быть внимательными на дорогах и соблюдать все правила, особенно сейчас, при плохой погоде. Это может спасти жизнь и здоровье их самих и других участников дорожного движения.