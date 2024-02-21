В Козульке из-за небрежности персонала за два месяца сгорели два здания ветлечебницы

Причиной стала халатность персонала, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России.
Первый пожар произошел в декабре 2023 года. Приемное помещение для домашних животных загорелось ночью, когда в здании никого не было. Эксперты установили, что начался пожар в котельной, затем огонь перекинулся на кровлю. Общая площадь возгорания составила 45 кв. метров.
«Дальнейшие приемы в размороженном после пожара здании вести было невозможно. Поэтому было принято решено переехать в соседнее небольшое здание, где раньше хранили препараты и медикаменты. Но, к сожалению, сильные морозы и повторное нарушение правил пользования печным отоплением — оставленная без присмотра на ночь топящаяся печь — лишили Козульскую ветеринарную лечебницу и второго здания», — рассказали в пресс-службе.
В МЧС уточнили, что в происшествии никто не пострадал.
Сейчас администрация Козульского района решает вопрос о выделении подходящего здания для приема животных.