В Козульке из-за небрежности персонала за два месяца сгорели два здания ветлечебницы

«Дальнейшие приемы в размороженном после пожара здании вести было невозможно. Поэтому было принято решено переехать в соседнее небольшое здание, где раньше хранили препараты и медикаменты. Но, к сожалению, сильные морозы и повторное нарушение правил пользования печным отоплением — оставленная без присмотра на ночь топящаяся печь — лишили Козульскую ветеринарную лечебницу и второго здания», — рассказали в пресс-службе.