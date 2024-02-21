В Ташкенте возбуждено уголовное дело по факту смерти ученика в школе от удара мячом

Ранее мы сообщали, что 6 октября 2023 года ученик 2011 года рождения потерял сознание после удара мячом в грудь на уроке физкультуры в общеобразовательной школе № 259 Юнусабадского района. Подростка доставили в клиническую больницу № 7 района, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.