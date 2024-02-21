В Ташкенте возбуждено уголовное дело по факту смерти ученика в школе от удара мячом

В Ташкенте возбуждено уголовное дело в связи со смертью ученика 6-го класса, в которого на уроке физкультуры попал мяч. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.
Ранее мы сообщали, что 6 октября 2023 года ученик 2011 года рождения потерял сознание после удара мячом в грудь на уроке физкультуры в общеобразовательной школе № 259 Юнусабадского района. Подростка доставили в клиническую больницу № 7 района, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.
По данному факту 19 февраля прокуратура Юнусабадского района возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 116 УК РУз (Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека), ведется следствие.
Напомним, 10 февраля этого года на территории этой же школы был найден мертвым третьеклассник. Для выяснения причин смерти подростка была назначена судебно-медицинская экспертиза.