В Петербурге задержали лидера банды из 90-х и двух его сообщников

Правоохранители задержали 61-летнего бывшего главаря банды, орудовавшей в Петербурге в 90-е годы, а также двух его подельников, 54-х и 52-х лет. Оперативники установили, что в 1997 году задержанные жестоким образом расправились со своими же «коллегами по цеху». Жертвами стали двое молодых «бригадиров», 23 и 24 лет, которые входили в то же преступное сообщество. По оперативным данным, между участниками банды произошел конфликт из-за кражи денег из «общака», в результате чего мужчин застрелили. Их убийство стало актом устрашения для других членов группировки.