Вместо зарубежного рейса моряки из Приморья могут отправиться в тюрьму

Как рассказали в ведомстве, судно отправлялось из Владивостока в Республику Корея. Наркотические средства, смесь табака и масла каннабиса, таможенники находились в каютах двух членов экипажа. У одного из них в личных вещах был обнаружен сверток с 1,50 граммов гашишного масла, у другого — 20,58 грамма.