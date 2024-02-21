Вместо зарубежного рейса моряки из Приморья могут отправиться в тюрьму

Во время проверки на судне сотрудники Дальневосточной таможни обнаружили у двух моряков наркотические вещества. Возбуждены уголовные дела, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.
Как рассказали в ведомстве, судно отправлялось из Владивостока в Республику Корея. Наркотические средства, смесь табака и масла каннабиса, таможенники находились в каютах двух членов экипажа. У одного из них в личных вещах был обнаружен сверток с 1,50 граммов гашишного масла, у другого — 20,58 грамма.
По факту контрабанды наркотических средств Находкинская таможня возбудила 2 уголовных дела. Морякам грозит наказание — до 10 лет лишения свободы.