Стали известны новые подробности ДТП в Башкирии с участием «скорой» и тепловоза

Предварительно, причиной происшествия послужило то, что водитель спецмашины, торопясь доставить пациентку в больницу, допустил выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Это привело к трагическим последствиям: погибла женщина, пострадали медики и сопровождающий.
Как выяснил «Башинформ», по предварительным данным, скорая помощь двигалась с включенными проблесковыми маячками и попыталась проскочить через железнодорожные пути на «красный». Машинист тепловоза применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Локомотивная бригада не пострадала. На движение пассажирских и пригородных поездов ДТП не повлияло.
«Погибшая 67-летняя жительница Стерлитамака, предварительно, заболевшая пневмонией, в момент ДТП лежала на носилках, здесь же рядом с ней находились два фельдшера, жительницы Салавата и Стерлитамака. Их, а также водителя “скорой” с серьезными травмами головы доставили в нейрохирургическое отделение больницы Стерлитамака. Мужчина, который сопровождал заболевшую женщину, находился на переднем пассажирском сиденье рядом с водителем. Предварительно, он приходится погибшей супругом. Пострадавшего госпитализировали с травмами головы в челюстно-лицевое отделение больницы», — сообщил новые подробности случившегося собеседник информагентства.
Как информировал «Башинформ», следователи Центрального МСУТ СК России по факту ДТП проводят проверку по ст. 263 УК РФ («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Транспортная прокуратура также организовала проверку соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Ранее в минздраве Башкирии рассказали о состоянии четверых пострадавших. Всех госпитализировали в городскую больницу № 1. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации, состояние остальных пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести.
«Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Их состояние здоровья находится на личном контроле министра здравоохранения Башкортостана Айрата Рахматуллина. Ситуация взята на контроль руководством республики», — отметили в пресс-службе ведомства.