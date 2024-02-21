Стали известны новые подробности ДТП в Башкирии с участием «скорой» и тепловоза

«Погибшая 67-летняя жительница Стерлитамака, предварительно, заболевшая пневмонией, в момент ДТП лежала на носилках, здесь же рядом с ней находились два фельдшера, жительницы Салавата и Стерлитамака. Их, а также водителя “скорой” с серьезными травмами головы доставили в нейрохирургическое отделение больницы Стерлитамака. Мужчина, который сопровождал заболевшую женщину, находился на переднем пассажирском сиденье рядом с водителем. Предварительно, он приходится погибшей супругом. Пострадавшего госпитализировали с травмами головы в челюстно-лицевое отделение больницы», — сообщил новые подробности случившегося собеседник информагентства.