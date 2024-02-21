Воронежский минздрав подал в суд на выпускницу медицинского вуза

В Борисоглебский городской суд поступил иск от Министерства здравоохранения Воронежской области. Ведомство потребовало взыскать крупную сумму денег с выпускницы медвуза. Об этом сообщили в суде.
Уточняется, что в 2017 году девушка заключила тогда еще с департаментом здравоохранения области контракт. Ее обучение оплачивало государство, после этого она должна была три года работать в районной больнице.
На то, чтобы она получила профессию врача, ушло 852 583 рубля 36 копеек. Деньги выделялись из областной казны. Выпускница решила, что условия контракта исполнять не надо. Теперь ей придется ответить в суде.