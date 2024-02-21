Кубань возглавила рейтинг по числу погибших в ДТП в регионах России. За год жертвами аварий на дорогах региона в абсолютном значении стали 793 человека. Статистику ДТП по России сообщает Госавтоинспекция РФ.
Увеличение числа погибших в авариях зафиксировали в Калмыкии, Карелии, Ивановской и Ярославской областях, Хакасии, Тыве. Число жертв ДТП сокращается в Чукотке, республике Марий Эл, Псковской и Ульяновской областях, Амурской области.
Кроме того, Краснодарский край стал самым аварийным регионом в абсолютном значении. На Кубани зарегистрировано 6,15 тыс. ДТП.
Всего по России за год произошло 132,4 тыс. ДТП. В авариях погибли 14,5 тыс. и пострадали 166,5 тыс. человек, пишет «Ъ».