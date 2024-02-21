CNN: бывший информатор ФБР заявил, что получал от РФ данные о бизнесе Байденов

Согласно документам, господин Смирнов утверждает, что имел «обширные и очень недавние» контакты с представителями иностранных разведок. В частности, он утверждает, что контактировал с четырьмя российскими чиновниками. В их числе, по словам информатора, были «высокопоставленные офицеры» российской разведки, а также те, кто «командовал российскими убийцами за границей».
По информации телеканала, 43-летнего Александра Смирнова задержали 15 февраля в аэропорту имени Гарри Рида в Лас-Вегасе по прилете из-за рубежа. Спецпрокурор США Дэвид Вайс обвинил его в даче ложных показаний относительно участия президента США Джо Байдена и его сына Хантера в сделках с украинской энергетической компанией Burisma Holdings. По данным CNN, это обстоятельство подрывает один из основных аспектов расследования об импичменте президента США.
Лаура Кеффер