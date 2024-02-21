На Западном обходе в Краснодаре на видео сняли горящую машину

Через 20 минут пожарные были уже на месте происшествия. Специалисты установили, что огонь охватил 8 квадратных метров. Им потребовалось 2 минуты чтобы локализовать пламя и еще 6 минут, чтобы его полностью потушить. В 20:51 огонь был ликвидирован.