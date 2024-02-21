На Западном обходе в Краснодаре на видео сняли горящую машину

ЧП произошло на улице Баварская. Кадры с места пожара опубликованы в социальных сетях. По данным спасателей, сообщение о возгорании диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило 20 февраля в 20:23.
Через 20 минут пожарные были уже на месте происшествия. Специалисты установили, что огонь охватил 8 квадратных метров. Им потребовалось 2 минуты чтобы локализовать пламя и еще 6 минут, чтобы его полностью потушить. В 20:51 огонь был ликвидирован.
К тушению возгорания привлекались 7 человек, 2 единицы техники, в том числе от МЧС России 3 человека личного состава, 1 единица техники, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.