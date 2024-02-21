В Кыштыме при пожаре в доме взорвались три газовых баллона

Инцидент произошел 20 февраля на улице Володарского. К приезду пожарных на место вызова открытым пламенем горел деревянный жилой дом с печным отоплением площадью 100 кв.м с надворными постройками. Создалась угроза распространения огня на соседние дома.
В ходе тушения взорвались три газовых баллона. Хозяйка дома 64-х лет была доставлена бригадой скорой помощи в центральную городскую больницу с ожогом верхних дыхательных путей и находится сейчас в реанимации.
Дом и надворные постройки площадью 200 «квадратов» спасти не удалось.