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В Кыштыме при пожаре в доме взорвались три газовых баллона

При пожаре в частном доме в Кыштыме взорвались три газовых баллона — хозяйка жилья серьезно пострадала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 20 февраля на улице Володарского. К приезду пожарных на место вызова открытым пламенем горел деревянный жилой дом с печным отоплением площадью 100 кв.м с надворными постройками. Создалась угроза распространения огня на соседние дома.

В ходе тушения взорвались три газовых баллона. Хозяйка дома 64-х лет была доставлена бригадой скорой помощи в центральную городскую больницу с ожогом верхних дыхательных путей и находится сейчас в реанимации.

Дом и надворные постройки площадью 200 «квадратов» спасти не удалось.

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