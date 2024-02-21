В Кыштыме при пожаре в доме взорвались три газовых баллона

В ходе тушения взорвались три газовых баллона. Хозяйка дома 64-х лет была доставлена бригадой скорой помощи в центральную городскую больницу с ожогом верхних дыхательных путей и находится сейчас в реанимации.



Дом и надворные постройки площадью 200 «квадратов» спасти не удалось.