В Хабаровске 77-летний водитель переехал 70-летнего пешехода

В Хабаровске пенсионер сбил пожилого пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.
ДТП произошло 20 декабря на территории Железнодорожного района. 78-летний водитель Mitsubishi Mirage Dingo двигался по улице Мичурина и возле дома № 8 совершил наезд на 70-летнего пешехода. Отмечается, что последний пересекал улицу в неустановленном месте — при этом неподалёку находится действующий переход.
В результате ДТП пенсионер получил травмы. Сбивший его водитель был трезв, водит машину с 1980 года. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции.