В Хабаровске 77-летний водитель переехал 70-летнего пешехода

ДТП произошло 20 декабря на территории Железнодорожного района. 78-летний водитель Mitsubishi Mirage Dingo двигался по улице Мичурина и возле дома № 8 совершил наезд на 70-летнего пешехода. Отмечается, что последний пересекал улицу в неустановленном месте — при этом неподалёку находится действующий переход.