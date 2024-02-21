Ростовчанке продали пирожные с плесенью с текущей датой

Горожанка разместила фотографии этого продукта в социальных сетях 20 февраля.
Беременная женщина, зашедшая в магазин, решила порадовать себя двумя сдобными пирожными. Перед тем, как купить их, она ознакомилась с датой производства, которая указывала на 20.02.2024 года. Что же на самом деле ожидало ее дома, представить было трудно. Внутренняя часть десерта была полностью покрыта плесенью, а издавала он неприятный запах.
-Я находилась на 8 месяце беременности. Если бы я съела это пирожное, последствия могли бы быть трагическими! — поделилась взволнованная местная жительница.
Стоит добавить, что ростовчане уже не раз жаловались на пропавшие продукты в магазинах известной торговой марки. Однако ничего не меняется. Вдобавок, недобросовестные продавцы подменяют даты и продают испорченные продукты, выдавая их за свежие. Рекомендуется быть внимательными не только к дате изготовления, но и к состоянию продукта, его запаху и цвету.