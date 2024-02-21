Ростовчанке продали пирожные с плесенью с текущей датой

Стоит добавить, что ростовчане уже не раз жаловались на пропавшие продукты в магазинах известной торговой марки. Однако ничего не меняется. Вдобавок, недобросовестные продавцы подменяют даты и продают испорченные продукты, выдавая их за свежие. Рекомендуется быть внимательными не только к дате изготовления, но и к состоянию продукта, его запаху и цвету.